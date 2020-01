ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Milhares de turistas deslizam pelas pistas de neve nas encostas brancas de Val d’Isère , nos Alpes franceses. Tem sido assim desde os anos 30 do século passado, quando os camponeses da aldeia situada a 1.850 metros de altitude descobriram o turismo do esqui. A estância tornou-se famosa em todo o mundo e destino das mais ricas e influentes famílias europeias, como os Ricciardi. O patriarca da família, António Ricciardi, pai de José Maria Ricciardi, ex-presidente da comissão executiva do Banco Espírito Santo Investimentos (BESI) e primo de Ricardo Salgado, fez esqui ali até aos 95 anos e, por isso, foi agraciado com o título de cidadão honorário de Val d’Isère – não havia muitas pessoas que aos 90 anos ainda deslizassem pelas pistas pretas de uma das mais exclusivas estâncias do mundo.Desde então a indústria do turismo da neve tornou-se multimilionária. Por ano gera cerca de 63 mil milhões de euros (quase um terço do PIB português, por exemplo) e os Alpes são o destino favorito de 44% dos turistas. Mas o negócio está em risco. Nos últimos 100 anos o número de horas de sol nas montanhas aumentou em 20%, segundo o Instituto Federal Suíço da Neve e da Avalanche . Ninguém sabe exatamente porquê, mas as alterações climáticas parecem fazer-se sentir mais nesta zona do que no resto do mundo.