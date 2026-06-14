Etihad Airways retoma operações aéreas na Síria após 14 anos de interrupção

Companhia aérea retomou os voos depois de ter interrompido as ligações em 2012, na sequência do conflito que eclodiu no país no ano anterior.

A companhia aérea Etihad Airways retomou este domingo os voos comerciais para a Síria, com a aterragem de um aparelho proveniente de Abu Dhabi no aeroporto internacional de Damasco, 14 anos após a suspensão das operações devido à guerra civil.



Avião da Etihad Airways JW Alker/picture-alliance/dpa/AP Images

O voo marca o regresso da transportadora de bandeira dos Emirados Árabes Unidos à capital síria, depois de ter interrompido as ligações em 2012, na sequência do conflito que eclodiu no país no ano anterior.

Segundo a agência oficial síria SANA, a Etihad Airways vai assegurar quatro voos semanais entre Abu Dhabi e Damasco, às terças-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e domingos.

O responsável adjunto da Autoridade de Aviação Civil e Transporte Aéreo da Síria, Amyad Najal, considerou que a nova ligação demonstra a crescente confiança no setor da aviação civil síria e a capacidade dos aeroportos do país para recuperarem o seu papel nas ligações aéreas internacionais.

"Aspiramos a que estes voos contribuam para reforçar as viagens e o intercâmbio económico e turístico entre os dois países irmãos, e que representem o início de uma nova etapa de cooperação, abertura e comunicação aérea com o mundo", afirmou.

A Etihad Airways tinha anunciado no ano passado que retomaria as operações em Damasco em junho de 2026, apontando para o aumento da procura por parte de passageiros dos Emirados Árabes Unidos e de outros países do Conselho de Cooperação do Golfo.

Os voos serão realizados com aeronaves Airbus A320.

Grande parte das companhias aéreas internacionais suspendeu as ligações à Síria em 2012 devido à guerra civil, mas várias transportadoras manifestaram intenção de regressar ao país após a queda do ex-Presidente sírio Bashar al-Assad, em dezembro de 2024.