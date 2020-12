Empresas vão poder receber até 50% do valor das rendas a fundo perdido

As empresas dos setores mais penalizados pelos efeitos da pandemia vão ter apoios a fundo perdido para pagar as rendas no primeiro semestre do próximo ano.

As empresas que registem quebras de faturação entre 25% e 40% vão poder receber um apoio correspondente a 35% do valor da renda, até um limite de 1200 euros por mês. Já as empresas com quebras superiores a 40% poderão receber um apoio correspondente a 50% valor da renda, até um limite de 2000 mil euros por mês. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O pagamento será feito em duas tranches, uma no primeiro trimestre de 2021 e outra no segundo trimestre. As candidaturas a este apoio serão lançadas em janeiro, através de um mecanismo semelhante ao do Apoiar.pt.

Assim, um café detido por um empresário em nome individual, sem contabilidade organizada, que tenha registado uma faturação de 50 mil euros nos três primeiros trimestres de 2019, e que tenha verificado uma quebra de faturação de 25% no mesmo período de 2020, que pague uma renda de 700 euros, trá direito a um apoio mensal de 210 euros por seis meses, exemplificou o ministro.