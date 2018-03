A empresa detentora do navio que vai realizar a primeira sondagem petrolífera em águas portuguesas tem uma subsidiária sediada na zona franca da Madeira, a Saipem Portugal, que usufrui de benefícios fiscais de IRC por estar no centro de negócios.De acordo com a notícia avançada pelo Público , a ENI, que lidera o consórcio com a Galp, é a maior accionista da Saipem Spa (a quem diz respeito 30,54% do capital) e controla assim indirectamente a Saipem Portugal Comércio Marítimo, uma das empresas com maior destaque em benefícios fiscais em Portugal, por estar sediada na zona franca da Madeira.A subsidiária, que é uma das principais fornecedores mundiais de serviços de perfuração e engenharia às empresas de exploração de gás e petróleo, foi a segunda empresa a receber mais benefícios fiscais de IRC em 2016 e a primeira em 2014 e 2015.Segundo o Público, os valores publicados no Portal das Finanças indicam que o ano de 2014 foi aquele em que a Saipem Portugal reuniu mais benefícios fiscais, invocando 53 milhões de euros entre deduções à colecta de IRC e redução de taxa do Imposto. Em 2010 (primeiro ano com dados disponíveis) a quantia foi bem diferente: cinco milhões de euros pela Saipem Perfurações e Construções Petrolíferas e 667 mil euros pela Saipem SGPS.Resta saber o que aconteceu em 2011, ano quem que a Saipem Perfurações foi incorporada na Saipem Comércio Marítimo e a Saipem SGPS, que seria ainda incorporada na Saipem International BV, sendo que não há benefícios invocados pelas empresas nesse ano.A partir de 2012 a sociedade que figura no portal do Fisco é a Saipem Comércio e Marítimo, registando 43,6 milhões de euros nesse ano, 24 milhões de euros em 2013, 53 milhões em 2014, 42,9 milhões de euros em 2015 e 32,5 milhões de euros em 2016.