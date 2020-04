Elisa Ferreira, a comissária europeia da coesão e reformas, foi entrevistada sobre o fundo de reconstrução da pandemia do novo coronavírus pelo El País, que escreve que "numa Europa com crescentes vozes femininas poderosas, o desenho do futuro fundo de reconstrução económica após a crise da covid-19 recaiu em grande parte em Elisa Ferreira". Ao jornal, a comissária disse não gostar de se referir ao fundo de reconstrução como "caridade ou solidariedade" e defendeu ser "uma pura questão de economia e de reequilíbrio necessário para que a União Europeia e o seu mercado interior continuem de pé".

Elisa Ferreira defendeu que o quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-27 para responder à crise provocada pelo novo coronavírus é "um instrumento sólido", ressalvando que "a sua envergadura ainda não terminou". "A Comissão trabalha com a possibilidade de alavancá-lo para emitir dívida, aproveitando a diferença entre os compromissos dos gastos e o teto dos recursos próprios", afirmou. A comissária defendeu ser a "única solução para captar financiamento extra de maneira rápida para um fundo de reconstrução".

Questionada sobre se a União Europeia suportará outra crise em menos de uma década, Elisa Ferreira disse esperar que nada aconteça. "Se não protegermos o que temos, será muito difícil controlar o dano. E ao contrário do que pensam alguns, o dano não será só para os chamados países menos eficientes, senão para toda a Europa. Alguns líderes terão que explicar nos seus países que o mercado interior não se pode manter se as condições forem muito desequilibradas", explicou.

"Não gosto de falar, neste caso, de solidariedade. O Plano Marshall dos Estados Unidos não foi caridade, tanto os Estados Unidos como a Europa saíram a ganhar. Agora acontece o mesmo com os fundos de coesão. Os benefícios repartem-se entre contribuintes e recetores. Em certos casos, até 50% dos fundos retoma aos países contribuintes por via da inversão", explicou. "Com o fundo de recuperação pode ocorrer o mesmo".