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Do genial inventor suíço até às mãos da Delta

Luís Francisco 28 de julho de 2026 às 23:00
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É peça central na história do consumo doméstico de café por via do fundador, Eric Favre, mago das cápsulas monodose. Passou a ser detida por um português, cresceu e gerou lucros, para depois entrar em dificuldades face à conjuntura internacional. A Mocoffee pode produzir, na fábrica na Azambuja, 350 milhões de cápsulas por ano e a Delta já anunciou a intenção de assumir o controlo da empresa.

A empresa que está agora em vias de entrar na órbita da Delta é herdeira da história da criação das cápsulas de café. O seu fundador foi Eric Favre, engenheiro suíço que se dedicou a procurar uma solução para que cada pessoa pudesse fazer em casa um café expresso de qualidade. Foi assim que nasceram as cápsulas monodose - e a Nespresso.

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Tópicos Máquina de café Preço de um café Empresa Mil Milhões de euros Eric Favre Nestlé Portugal Brasil Lausanne Saint-Barthélemy
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