Os montantes por pagar atingiram o valor mais baixo desde 2012. Lista "negra" de devedores conta com 11662 contribuintes.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social divulgou que as dívidas dos contribuintes portugueses somaram 2366 milhões de euros no ano passado, uma redução de 213 milhões de euros em comparação com 2017. Os montantes por pagar são os mais baixos desde 2012.



Também no ano de 2018, a Segurança Social conseguiu recuperar 644 milhões de euros em dívidas de contribuintes através de cobranças forçadas.



