Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Dinheiro

Devolver TV, frigorífico ou ar condicionado velhos vai dar desconto em novos

SÁBADO
SÁBADO 19 de maio de 2026 às 20:41
As mais lidas

A partir de 1 de dezembro, devolver frigoríficos, arcas congeladoras, ares condicionados e televisões antigos vai dar um "desconto" de 20 a 35 euros na hora de compra de novos. Travar o desvio para o mercado paralelo figura entre os objetivos do novo sistema.

A devolução de frigoríficos, arcas congeladoras, aparelhos de ar condicionado e televisores velhos na hora da compra de novos vai valer um desconto, que varia entre 20 e 35 euros. O novo sistema de incentivo, pensado para aumentar a recolha e reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos e combater o desvio para o mercado paralelo, arranca a 1 de dezembro.

Ar Condicionado
Ar Condicionado Inês Gomes Lourenço/Correio da Manhã

Saiba mais no Jornal de Negócios

Tópicos frigorífico
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Devolver TV, frigorífico ou ar condicionado velhos vai dar desconto em novos