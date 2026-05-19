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Dinheiro

Seguros para cães e gatos: guia para escolher o melhor para si

Ana Taborda
Ana Taborda 19 de maio de 2026 às 23:00

Há produtos que pagam cirurgias, internamentos e até funerais. Encontrámos uma apólice que cobre oito sessões de fisioterapia ou acupuntura. Tudo depende de quanto pode e quer pagar - e da idade do animal de estimação.

Imagine que vive numa moradia, com um cão habituado a sair de casa, que um dia provoca um acidente de viação. “Se houver culpa é o dono que vai responder” e pagar, explica Margarida Pinto, jurista da Deco. E esta pode ser uma razão simples para ter um seguro de responsabilidade civil (obrigatório para raças potencialmente perigosas, mas não para as outras). Não quer ser surpreendido com uma fatura de 2 mil euros resultante de uma cirurgia e de um internamento prolongado? Há apólices que pagam parte destas despesas.

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