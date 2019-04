É possível que Portugal consiga antecipar o pagamento ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira já no ano de 2019 e não entre 2020 e 2023, como estava previsto.

O ministro das Finanças admitiu este sábado a possibilidade de amortizar a dívida juntos dos credores europeus já este ano, antecipando assim um pagamento que estava previsto para o período de 2020 a 2023, e que poderá ocorrer depois de pagar ao FMI.

"Neste momento, não existe nenhum tipo de dívida ao Fundo Monetário Europeu e iniciámos o processo, que é sempre um processo técnico de avaliação do melhor momento e da oportunidade para o fazer, de amortização antecipada da dívida no contexto europeu, o que aliás reflete muito bem o extraordinário desenvolvimento que houve nos mercados de financiamento no seu custo da dívida portuguesa", avaliou Mário Centeno, em declarações aos jornalistas em Bucareste, na Roménia, onde o político se encontra a participar na reunião informal de ministros da Economia e das Finanças da União Europeia.

Anunciando a possibilidade de pagar os empréstimos contraídos durante o período da "troika", Centeno reforça que "há dois anos, quando olhávamos para a estrutura da nossa dívida, percebíamos quão cara era a dívida do Fundo Monetário Internacional, mas quão alinhada estava com o resto do custo de endividamento a componente europeia. Hoje já não é assim, porque no mercado Portugal se financia a custos muitíssimo baixos".

A possível novidade de Mário Centeno surge horas depois da agência de notação financeira DBRS ter subido a perspetiva de rating de Portugal para positiva.

No programa de assistência financeira (de 2011 a 2014), o país beneficiou de ajuda externa no valor de 78 mil milhões de euros vindo, em partes iguais, do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, União Europeia e FMI.

O Mecanismo Europeu de Estabilidade aprovou em dezembro a renúncia ao reembolso antecipado de Portugal do empréstimo do FEEF, permitindo o reembolso adiantado ao FMI.