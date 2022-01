Corrida aos testamentos a partir dos 40 anos

Com 40 anos, Cátia deu por si a fazer algo que nunca imaginou: a planear um testamento. A pandemia acelerou-lhe as preocupações. É que não pode receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, porque da primeira vez teve efeitos secundários graves, como sintomas de enfarte. “Tenho medo de que algo me aconteça e isto não é um medo infundado. Não me sinto protegida pelo Estado e quero salvaguardar o meu filho”, diz à SÁBADO.



Cátia Paião tem duas preocupações: o filho de 18 anos e a irmã menor. “Quero deixar ao meu filho uma sugestão de gestão dos bens, para que ele não perca nada e fique com um esquema claro do que existe. Quero que ele pague as dívidas todas de uma vez só e assegure que a minha irmã recebe uma percentagem”, diz a administrativa, viúva há 15 anos.



Cátia quer deixar tudo claro, quer sejam os imóveis que detém e até os outros bens móveis. Confessa que foi no ano passado que começou a pensar seriamente em tratar disso e que vai fazer o testamento em 2022. Cátia reflete uma tendência crescente: o aumento de procura de testamentos, sobretudo entre os mais jovens. Antes era uma preocupação que surgia depois dos 60 anos.