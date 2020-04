Coronavírus: dicas para poupar durante a quarentena

Milhares de portugueses perderam rendimentos nas últimas semanas devido ao novo coronavírus e ao fecho de várias empresas. Apesar dos apoios governamentais, muitas famílias estão preocupadas com a capacidade de fazer face às despesas. A empresa Doutor Finanças juntou algumas dicas para poupar durante este período de quarentena."Muitas pessoas viram os seus rendimentos diminuídos por estarem em lay off ou porque tiveram de recorrer às medidas extraordinárias de apoio do Governo aos trabalhadores", lembra o diretor da empresa especializada em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças, que relembra a importância de poupar nestes tempos de maior incerteza "para poder ter alguma folga orçamental". Para além de referir a poupança em deslocações para o trabalho ou as refeições fora, Rui Bairrada diz ainda que pode ser a altura certa para rever encargos como "créditos, seguros, pacotes de televisão ou serviços de subscrição".O especialista em finanças pessoais recomenda que um primeiro passo seja definir o valor que se pretende poupar mensalmente. Depois enumerar as despesas mensais e começar, a partir daí a tentar perceber onde se pode poupar.Algumas medidas mais imediatas referidas pela empresa em comunicado incluem rever os canais de televisão que estão subscritos, ou a velocidade da internet contratada. O especialista lembra que o "Governo legislou de forma a permitir que uma família que tenha visto os seus rendimentos diminuírem em 20% ou ter sido afetada pelo desemprego pode romper com o contrato de telecomunicações sem que tenha de compensar o fornecedor" de forma temporária.Outra das despesas que pode rever diz respeito aos serviços de streaming como filmes e séries, videojogos ou música. Mensalidades como ginásios podem também ser agora revistas, ao mesmo tempo que lembra a importância de "manter alguns destes serviços" para conseguir alguma distração durante os tempos de confinamento."Caso o spread no nosso crédito seja superior a 1,4%, esta é provavelmente uma excelente altura para saber se existem bancos que oferecem melhores condições relativamente a esta taxa", refere Rui Bairrada, acrescentenado ainda que "reduzir a prestação mensal do crédito habitação é possível graças à transferência de crédito", conseguindo ter um "crédito com uma prestação mensal mais baixa".Depois será possível, segundo o especialista, "reavaliar outros produtos" aos quais se dá menos uso, "como cartões de crédito, as coberturas dos seguros de saúde e outros" que tiveram de ser adquiridos no momento do crédito.O especialista fala ainda da oportunidade de "rever as apólices dos seguros de saúde, do carro, da casa, de equipamentos ou até mesmo de vida"."Se tem vários créditos, como por exemplo, um crédito para o computador ou algum eletrodoméstico e ainda cartões de crédito, é natural que, especialmente nesta fase, o bolo de todas as prestações pese no orçamento. No entanto, saiba que pode poupar se juntar todos os créditos num só através da consolidação dos mesmos. Este processo ajudará a conseguir uma folga orçamental ao final do mês", explkica ainda a empresa.