A Deloitte reabriu as contas do Haitong de 2015, que tinham sido aprovadas pela KPMG. A revisão dos números serviu para reconhecer imparidades que a administração de José Maria Ricciardi não inscreveu. Esta alteração quase triplicou os prejuízos.

O relatório da Deloitte fala em "correcção de erros". Já o candidato às eleições do Sporting diz tratar-se de uma alteração do modelo de negócio realizada pela nova gestão. A KPMG diz ter feito um alerta nas contas de 2015.



