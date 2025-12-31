Compras na época natalícia sobem 8% e comércio 'online' cresce 19%

De acordo com a entidade gestora da rede Multibanco, o número total de compras na época natalícia de 2025 aumentou 8% e o valor cresceu 7%.

O número total de compras realizadas entre 01 e 24 de dezembro aumentou 8% face a 2024, tendo as compras no comércio 'online' crescido 19%, segundo dados do SIBS Analytics divulgados esta quarta-feira.



O consumo 'e-commerce' continuou a tendência de crescimento ao registar um aumento de 19% no número e 14% no valor total de compras realizadas entre os dias 01 e 24 de dezembro, em comparação com o mesmo período de 2024.

"No total de compras, o peso do e-commerce representou 18% em número e 21% em valor", indica a SIBS.

Esta análise concluiu também que o maior pico de transações foi no dia 24 de dezembro, com 446 transações por segundo a serem realizadas pelas 11:03.

Segundo a SIBS, o MB WAY também se destacou no período natalício, com um crescimento de 21% em compras físicas e de 36% em compras 'online' face ao período homólogo de 2024, sendo que uma em cada cinco compras foram realizadas através deste meio de pagamento neste período.

A análise feita pela SIBS considera compras em lojas físicas dos cartões portugueses na rede Multibanco e os pagamentos 'online' de cartões portugueses, incluindo os pagamentos com MB WAY.