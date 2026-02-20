Cofundador da Asos morre após cair de um prédio de 18 andares na Tailândia

Autoridades acreditam na hipótese de suicídio, uma vez que Quentin Griffiths estava preocupado com o seu envolvimento em dois processos judicias. Autópsia não revelou indícios de crime.

Um dos fundadores da Asos - a gigante da moda online - morreu depois de ter caído do 17.º andar de um prédio na Tailândia, informou a polícia local citada pela BBC.



Asos Newscast Limited via AP Images

Quentin Griffiths, de 58 anos, foi identificado como sendo o homem que foi encontrado morto numa rua, na cidade de Pattaya, a 9 de fevereiro. Segundo as autoridades, o corpo estava do lado de fora de um hotel de luxo de 18 andares, onde se encontrava hospedado por um longo período de tempo. À BBC, um investigador disse que Griffiths estava sozinho e que o seu quarto estava trancado por dentro, não havendo sinais de arrombamento.

A polícia, citada pela agência de notícias Reuters, afirmou que as investigações iniciais sugerem suicídio e a autópsia revelou que não há indícios de crime.

Sabe-se, contudo, que Griffiths estava preocupado com dois processos judiciais nos quais estava envolvido, segundo informação das autoridades locais em declarações à BBC. Um dos processos seria referente a um negócio que ele e a sua antiga companheira tailandesa administravam juntos.

Griffiths fundou a Asos em 2000, em Londres, juntamente com Nick Robertson, Andrew Regan e Deborah Thorpe. Cinco anos depois acabou por deixar a empresa, mas ainda não deixou de ser um importante acionista.

A empresa acabou por crescer tanto que a determinado momento foi avaliada em mais de 6 mil milhões de libras (6,87 mil milhões de euros), segundo o canal. Entre os maiores acionistas estão o bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen - CEO da Bestseller - e Mike Ashley - dono do Frasers Group.