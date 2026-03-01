Em fevereiro, a CMTV alcançou um share média diário de 6,5%, com 152 mil espectadores, em média, por minuto, em cada dia.

24 de fevereiro a 2 de março

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

A CMTV voltou a bater recordes no mês passado.



CMTV com melhor fevereiro de sempre lidera há 980 dias sem interrupção CMTV

A televisão do Correio da Manhã obteve o melhor fevereiro da sua história.

A CMTV é líder sem qualquer interrupção há 980 dias. Ou seja, há quase 3 anos consecutivos que a CMTV é o canal de cabo preferido pelos portugueses

Além disso, a CMTV obtém mais audiência que os seus principais concorrentes juntos.

Vamos então por partes. Em fevereiro, a CMTV alcançou um share média diário de 6,5%, com 152 mil espectadores, em média, por minuto, em cada dia.

É um crescimento de 5,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em conjunto, os dois principais concorrentes, CNN Portugal e SIC Notícias, alcançam apenas 5,9% de share, muito abaixo dos 6 e meio da CMTV.

Em fevereiro, mês das tempestades em Portugal, da eleição do Presidente Seguro e do ataque ao Irão, a CMTV volta a afirmar-se como a estação preferida pelos portugueses na televisão por cabo.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.

As audiências são medias em Portugal pela GFK.