CMTV bate recorde em mês de Mundial e ganha todos os dias do semestre

Televisão fechou mês de Junho com o melhor resultado da sua história.

A CMTV fechou o mês de Junho com o melhor resultado da sua história, melhorando o recorde de audiência num mês.



Em Junho, a CMTV registou 4% de share médio mensal, o que corresponde a 74900 espectadores a cada minuto do mês.O anterior recorde mensal de audiências da CMTV era de maio deste ano.



Atrás da CMTV, a larga distância, ficou a SiC Notícias e a TVI 24, com 2,2% e 2,1% de share, respectivamente.



A CMTV fecha assim o mês em que Portugal esteve no mundial de futebol com as melhores audiências de sempre.Ao longo do primeiro semestre do ano, a CMTV liderou o mercado de informação do cabo em todos os dias: 181 vitórias em 181 dias do ano de 2018, até agora.



Todos os números são da GFK, que mede as audiências de televisão.