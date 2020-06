ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de junho de 2020.

Três descidas de preço em apenas cinco meses (a última em maio). São os saldos lançados pelo proprietário Pedro Borges ao seu T3+2 renovado, com mais de 150 m2 e logradouro de 50m2, à venda por €265.000 na Calçada Poço dos Mouros (no coração da Penha de França, bairro típico de Lisboa).Pedro acredita que é desta: a promoção de 18,4% faz uma diferença de 60 mil euros ao preço inicial. Em breve, aguarda propostas de modo a fechar negócio rapidamente. "Estou com urgência. Preciso de vender para recapitalizar, porque tenho outros projetos imobiliários pendentes", admite àSe ainda lhe restam dúvidas sobre as promoções no mercado de venda das casas, apreparou uma bolsa de oportunidades, através dos dados recolhidos, de forma isenta, no portal Idealista e nas listagens de descontos fornecidas à nossa revista por um conjunto imobiliárias.Há imóveis de várias assoalhadas e tipos de construção (de apartamentos, a moradias e solares), a diversos preços (a partir de 80 mil euros, até milhões). São perto de 250, em dez distritos de Norte a Sul do País – com descontos até 46%. Famílias, investidores portugueses e estrangeiros, proprietários com imóveis à venda (de vários segmentos e tipologias), especialistas, vendedores e diretores das imobiliárias explicam como reage o setor face à pandemia.