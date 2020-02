Caixa Geral de Depósitos envia carta com 32 páginas a clientes

A CGD enviou para os clientes com Serviços Mínimos Bancários, usados sobretudo por pessoas com pouca literacia financeira e baixos rendimentos, uma carta com 32 páginas a informá-los das "condições gerais de abertura de conta". Ao que apurou o CM, a comunicação está a preocupar sobretudo os clientes mais idosos que não compreendem a informação enviada. O envio do documento "decorre de uma obrigação regulatória imposta à Caixa", afirmou ao CM fonte do banco, acrescentando que não há alterações nem à conta nem aos serviços associados. O documento, com 92 cláusulas, detalha questões como reclamações, morte do titular, prevenção de branqueamento de capitais, meios de movimentação a débito da conta e carregamento do saldo em cartão, entre outras.





