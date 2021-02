Brexit: O que acontece às encomendas?

Segundo o novo acordo assinado em dezembro, as trocas comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia continuam sem tarifas e cotas, mas surgem novas barreiras alfandegárias. Desde 1 de janeiro, muitos clientes europeus têm sido confrontados com taxas alfandegárias inesperadas quando recebem encomendas que vieram do Reino Unido. Estas taxas são resultado do novo acordo comercial da UE com o Reino Unido.



Em Portugal também se verificaram alterações com a saída do Reino Unido da UE, havendo mudanças nos custos de envio e receção de encomendas. Desde o início do ano que duas das maiores transportadoras em Portugal, DPD e DHL, aumentaram os valores cobrados para entregas no Reino Unido, de forma a cobrir custos alfandegários. Também os CTT alteraram as suas políticas. Devido aos "custos associados aos processos de controlo aduaneiro" os CTT passaram a aplicar uma "Taxa Brexit" a todos os envios.



Pela Europa já começam a aparecer casos de clientes surpreendidos com o pagamento destas taxas. No Reino Unido, a BBC reporta o caso de uma jovem a quem foi pedido que pagasse uma taxa de cerca de 82 euros por um casaco de 200 euros. Em França, uma mulher inglesa foi taxada em mais de 2200 euros pela entrega de uma encomenda proveniente do Reino Unido. A entrega da encomenda - comida - custaria mais de 2000 euros, o que antes do Brexit lhe custava 12 euros. Mais de 160 vezes o custo anterior por uma encomenda no valor de cerca de 35 euros.