Bitcoin rompe novo máximo histórico acima dos 20.000 dólares

e-RMB, esteve em testes desde o início da pandemia em Shenzhen, Suzhou, Chengdu e Xiong’na, com os salários de alguns trabalhadores a serem pagos através desta nova moeda digital.



Recentemente, aquando do aniversário da cidade de Shenzhen, houve uma lotaria em que o vencedor recebeu uma grande maquia de e-RMB, em vez dos habituais cheques na moeda corrente para gastar no comércio local.



Na Suécia, desde o final do ano passado está a ser estudada a hipótese de lançarem a e-krona, algo que ganhou peso recentemente depois de o ministro dos mercados financeiros, Per Bolund, ter dito que a análise ao seu lançamento deverá estar completa no final de novembro de 2022.



O próprio Banco Central Europeu lançou um estudo sobre a hipótese de criar um euro digital nos últimos meses.

Uma bitcoin passou a custar mais de 20 mil dólares a partir desta quarta-feira, dia em que a criptomoeda ficou um novo máximo histórico.Graças a uma valorização de 5,02% na sessão de hoje, a moeda digital escalou até aos 20.398,50 dólares, superando o anterior máximo estabelecido no final de novembro, quando a bitcoin negociou acima dos 19.700 dólares por unidade.Num ano marcado por uma pandemia, em que muitos ativos perderam força, a criptomoeda mais famosa do mundo valorizou quase 190%."O próximo foco muda para os 30 mil dólares", diz Antoni Trenchev, co-fundador da Nexo, em declarações à Bloomberg, acrescentando que "este é o início de um novo capítulo para a bitcoin".Este ano tem sido marcado por um crescente entusiasmo em moedas digitais, depois de vários bancos e instituições governamentais terem posto a hipótese de lançarem as suas próprias divisas deste género.Aconteceu na China, onde o