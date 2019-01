"Faltava-nos, a uma profissão que tem 83 anos, de facto um código que definisse os valores, as regras, a ética no exercício da profissão", considerou Joaquina Madeira.



Apontou, por outro lado, a importância do documento quando a proposta para a criação de uma Ordem dos Assistentes Sociais está em discussão na Assembleia da República, na comissão da especialidade, uma reivindicação com cerca de 15 anos.



"O código de ética é um documento base que define os objetivos, os valores, a missão e os princípios que devem orientar uma profissão, tendo em conta sobretudo a salvaguarda das pessoas a quem nos destinamos, a sociedade a quem prestamos serviços", sublinhou.



Na opinião de Joaquina Madeira, o código deontológico é "essencial para a qualidade do exercício da profissão" ao dar "balizas de orientação de ponto de vista ético, essenciais para uma profissão que trabalha essencialmente com pessoas".



Explicou, por outro lado, que o documento "credibiliza a instituição, legitima a profissão e passa uma mensagem e uma imagem da exigência ética a que estão obrigados os assistentes sociais na sua atividade profissional".



"Tanto o código como a Ordem virão trazer ao assistente social maior exigência na qualidade do seu trabalho, de modo a garantir mais direitos às pessoas e à comunidade", defendeu.



Especificamente em relação à importância da Ordem, a presidente da APSS apontou que trará mais exigência em termos de organização, funcionamento e formação dos assistentes sociais.



"Ao não existir pode não adequar o profissional aos tempos de hoje, quando a realidade social é cada vez mais complexa e obriga a atualização constante", sublinhou.



De acordo com Joaquina Madeira, existem cerca de 22 mil assistentes sociais no país, que trabalham em áreas muito diferenciais, desde o Estado, empresas, economia social ou projetos de desenvolvimento comunitário.

