As mulheres estão mais independentes financeiramente. Mas é difícil consegui-lo

Sete em cada dez mulheres portugueses considera que é mais independente financeiramente do que as mulheres de gerações anteriores - mas 62% das que não têm essa independência não crêem ser capazes de mudar a sua situação no futuro. A conclusão é do estudo Mulheres e Finanças da Mastercard, divulgado este mês, que analisa a relação das mulheres de diferentes gerações com o dinheiro e a sua evolução financeira em doze países europeus.