Apple prepara AirPods resistentes à água

Está a ser preparada uma nova geração dos equipamentos de áudio da Apple, avança a Bloomberg. A novidade deve chegar já no início do próximo ano e passará pelo desenvolvimento de AirPods de maior qualidade, um novo HomePod e headphones com qualidade de estúdio.





Certa é a integração da Siri nos AirPods, possibilitando os utilizadores de chamar a sua assistente virtual por voz. Actualmente é preciso tocar nos auscultadores.



Segundo a Bloomberg, a Apple está também a desenvolver uma caixa wireless recarregável para os auriculares que seja compatível com o carregador sem fios AirPower, o qual também está em fase de desenvolvimento.



Os números da empresa mostram que a categoria "outros produtos" - onde se inserem os produtos para lá dos computadores e telemóveis - tem ganho um peso considerável. As vendas no primeiro semestre deste ano nesta categoria chegaram quase aos 10 mil milhões de dólares.



De recordar que a Apple comprou em 2014 a Beats, uma das empresas de auriculares mais reconhecidas no mercado, por três mil milhões de dólares.

Os novos AirPods vão ter a funcionalidade de cancelamento do ruído e resistência parcial à água (à chuva ou transpiração, mas não a mergulhos), Além disso, o objectivo é alargar os dispositivos em que os AirPods funcionam para lá do iPhone, iPad ou Mac. Este novo produto deverá custar mais do que o actual, de acordo com a agência de informação financeira.Em discussão interna está a possibilidade destes auriculares terem sensores biométricos que podem medir o batimento cardíaco. Esta seria uma forma de potenciar o hardware relacionado com a saúde, como é o caso do Apple Watch.