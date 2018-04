Actividade económica com menor crescimento desde Outubro de 2016

O indicador de actividade económica registou uma travagem em Março. O consumo privado também desacelerou, de acordo com os indicadores do Banco de Portugal.

O indicador coincidente de actividade económica cresceu, em Março, 1,8%, revelou esta sexta-feira, 20 de Abril, o Banco de Portugal. Este é o ritmo mais lento do crescimento da actividade económica desde Outubro de 2016 e representa o sétimo mês consecutivo de abrandamento.



Este desempenho está em linha com o esperado, já que se prevê que o crescimento da economia abrande este ano. As previsões do Governo também apontam para um abrandamento da economia este ano. As novas previsões, incluídas no programa de estabilidade apontam para que o PIB nacional cresça 2,3% este ano. Em 2017, a economia nacional cresceu 2,7%, o que representou a maior expansão desde 2000.



Também o indicador coincidente do consumo privado aumentou 1,9%, o que representa o quarto mês consecutivo de abrandamento. Além disso, corresponde ao ritmo mais brando desde Novembro de 2016, segundo a mesma fonte.