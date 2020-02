A Suíça é o pais mais caro do mundo para se viver

A Suíça ficou no primeiro lugar dos países mais caros do mundo, num ranking feito pela revista de economia Ceoworld. A segunda posição é ocupada pela Noruega, seguida da Islândia. Japão, Dinamarca, Bahamas, Luxemburgo, Israel, Cingapura e Coreia do Sul estão entre os 10 primeiros. Os especialistas mediram 132 países segundo uma variedade de custos, como alojamento, roupas, artigos de supermercado, restaurantes, transportes, Internet ou tarifas de táxi. O ponto de referência para este estudo foi a cidade de Nova Iorque, nos EUA, a que atribuiram 100 pontos. Assim, a Suíça alcançou 122,4 pontos, bem à frente da Noruega, com 101,4, e da Islândia, com 100,4.





Além de ser o país mais caro em tudo, sobretudo em supermercados e restaurantes, a Suíça também ocupa a posição mais alta no Big Mac Indez, que mede o preço do produto mais popular da cadeia McDonald’s em todo o mundo – 6,50 francos suíços (€6,07). Em Portugal custa €3,90. Na variante "restaurantes", na Suíça, Islândia, Noruega, Dinamarca e no Luxemburgo são os cinco países onde é mais caro comer fora.

O Japão ficou no quarto lugar da lista, classificando-se como o país mais caro fora da Europa, com 83,35 pontos. Portugal está antes do meio da tabela, ocupando a 54.ª posição, atrás da Croácia e da Tailândia. Mas à frente de países como Arábia Saudita (em 57.º lugar), Eslováquia (65.º), Lituânia (66.º) ou Tunísia (126.º). Paquistão, Afeganistão, Índia, Síria e Uzebequistão são os cinco mais baratos do mundo.