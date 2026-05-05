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Dinheiro

A fachada do seu prédio pode render dinheiro

Íris Fernandes
Íris Fernandes 05 de maio de 2026 às 23:00

Desde o aluguer do hall para produções de cinema à instalação de painéis publicitários ou antenas, rentabilizar o seu imóvel é mais fácil do que parece. E os valores podem chegar aos 70 mil euros por ano. É tudo uma questão de localização e tráfego.

Janelas abertas para a vista verde de Barcarena, quatro apartamentos dúplex e a luminosidade perfeita. Este prédio situado em Oeiras parece um lugar agradável para viver, mas é por um pequeno detalhe - a localização e altitude certas para instalar uma antena de telecomunicações - que é também uma oportunidade de negócio. Há 18 anos, quando os moradores receberam a proposta - 300 euros por mês em troca de alguns metros do telhado para colocar uma antena da Vodafone - todos foram a favor.

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