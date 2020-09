Portugal tem melhores elites do que França ou Espanha

O que valem as elites portuguesas? Após um primeiro longo ciclo, com a adesão à Comunidade Europeia, em que Portugal convergiu com os seus parceiros da atual UE, seguiu-se o marasmo na sequência da criação da moeda única, tendo mais tarde sido até obrigado a recorrer à ajuda externa. Na média, o país não é competitivo.

Não obstante este contexto económico, as elites portuguesas surgem em 14.º lugar no Índice da Qualidade das Elites (EQx), o primeiro estudo sobre este tema, que abrange 32 países a nível mundial. Num "ranking" liderado por Singapura, Portugal está à frente das restantes nações do Sul da Europa, como Espanha (18.º), Itália (17.º) e França (15.º).



