Empresas vão poder usar apoios para pagar salários

O Governo quis dar um "choque" à economia antes do Natal, e recorreu para isso aos fundos de Bruxelas. Nos próximos meses serão injetados nas empresas 1.550 milhões de euros, através da abertura de novas linhas de crédito, mas também da concessão de subsídios a fundo perdido, que ascendem a 910 milhões de euros. As empresas mais castigadas pela pandemia serão as mais beneficiadas pelos apoios. Através do programa Apoiar.pt, o Governo vai disponibilizar 750 milhões de euros a fundo perdido às micro e pequenas empresas de setores como o comércio, turismo, restauração e cultura.





Leia mais no Jornal de Negócios