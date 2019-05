Frederico Varandas prestou os primeiros socorros a uma adepta com suspeitas de AVC, durante a segunda parte do Sporting-Benfica em hóquei em patins, das final four da Liga Europeia de hóquei em patins. Ao aperceber-se da situação, o presidente leonino desceu da tribuna do Pavilhão João Rocha até à bancada para ajudar a adepta em questão, que entretanto já foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria.Os leões, refira-se, venceram as águias por 5-4 e conseguiram o apuramento para a final da competição, onde irão defrontar o FC Porto, no domingo (18h00).Recorde-se que já na final da Taça da Liga em futebol, em fevereiro, Varandas tinha assistido um adepto com problemas cardíacos.