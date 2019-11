A imprensa italiana noticia este sábado que Antonio Conte recebeu ameaças através de uma carta e que anda nos últimos dias com proteção policial. As primeiras informações davam conta que o treinador do Inter teria recebido uma carta e uma bala - nos últimos dias foram enviadas balas a vários políticos italianos - mas o Inter e a mulher do técnico desmentiram esta informação."O Inter quer esclarecer que o Antonio Conte não recebeu diretamente a carta com as ameaças, por isso não foi ele quem contactou a polícia. Ela foi enviada para o clube e, como acontece sempre nestas situações, informámos as autoridades", explicou o Inter, num comunicado.A mulher de Conte também tinha desmentido a questão da bala nas redes sociais. "A história da bala é falsa. Em Itália estamos mesmo mal em termos de comunicação. Parece que as pessoas levantam-se pela manhã, inventam qualquer coisa e escrevem. Sem medirem as consequências", explicou Elisabetta Muscarello.Embora tudo possa não passar de uma brincadeira de mau gosto, as autoridades italianas abriram uma investigação e estão a levar o assunto muito a sério. O treinador conta com proteção policial em casa e nas instalações do Inter.