Tiago Mendes é o novo treinador do V. Guimarães. O antigo internacional português sucede a Ivo Vieira e assina um contrato válido para as próximas duas temporadas.O acordo foi anunciado pelo emblema vitoriano na terça-feira ao final da noite, numa nota publicada através das redes sociais.Esta será a primeira experiência de Tiago ao mais alto nível, depois de ter sido adjunto de Diego Simeone, no Atl. Madrid, em 2017/18, e depois de um ano ao serviço da seleção sub-15 de Portugal.Mário Silva, recorde-se, era o eleito e esteve muito próximo de assinar pelos vitorianos, mas o acordo sofreu um volte-face.