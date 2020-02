Surfista português Alex Botelho ligado a ventilação artificial

Agravou-se o estado de saúde do surfista Alex Botelho, o atleta que na terça-feira passada sofreu uma queda aparatosa na Praia do Norte, na Nazaré. Foi na madrugada desta quinta-feira que o estado clínico de Alex Botelho sofreu complicações significativas. A sua situação respiratória agravou-se e está agora ligado a ventilação artificial, para ajudar na oxigenação do sangue, em condição estável.





Esta quarta-feira, o Centro Hospitalar de Leiria tinha informado que Alex Botelho se encontrava estável e comunicativo, sob vigilância apertada. Na terça-feira, durante a etapa nazarena do Circuito Mundial de Ondas Gigantes, o surfista sofreu um aparatoso wipeout e foi resgatado da água já inconsciente. O colega de equipa Hugo Vau, que partiu uma perna enquanto tentava resgatar o companheiro, teve alta no próprio dia.Alex Botelho viria a recuperar os sentidos já no areal, após ser retirado do mar quando a força da água já o empurrava para as rochas do promontório da Praia do Norte, uma área onde vários surfistas sofreram lesões graves em anos anteriores. O atleta esteve inconsciente durante quase dois minutos. Foi primeiro transportado para o Hospital de Alcobaça, a unidade de saúde mais próxima da Nazaré, e conduzido depois para o Hospital de Leiria após avaliação médica, onde foi sujeito a diversos exames ao crânio e ao tórax.