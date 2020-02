Um dos melhores jogadores do planeta de futsal, Ricardinho vai dar uma volta na sua carreira, na próxima temporada, e jogar no ACSS Paris, equipa que domina o ainda amador campeonato francês da modalidade. A contratação do jogador português, numa altura em que a própria federação tenta que a competição interne cresça, pode tornar-se um motivo de atração para outros craques."Recebi mensagens de jogadores do El Pozo, Barcelona e outras equipas a perguntar pormenores do projeto, se podiam vir", contou o internacional português ao L'Equipe. Já à AFP, o jogador assegurou que "confia no projeto". E não rejeita falar das expetativas, que vão além de chegar à Final Four da Liga dos Campeões de futsal em trÊs anos: "Vamos atrair mais jogadores, adeptos, televisões e patrocinadores".Segundo o jornal As, o caminho já está a ser traçado. Os jogos do ACCS Paris vão ser transmitidos em Portugal, depois de um acordo entre as duas federações. As assistências dos jogos também subiram depois do anúncio da contratação. Jogadores e treinadores estão felizes com a sua chegada também."É [uma chegada]fenomenal para a liga e para o clube", confessou Kevin Ramírez, ao jornal espanhol, assumindo que a maior dúvida é saber se o clube está preparado para uma estrela da qualidade de Ricardinho. O treinador do Toulouse, Marcelo Serpa, tem a mesma opinião e considera que o português "vai trazer muita publicidade e qualidade" para o campeonato francês.