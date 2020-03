Sporting perde com o Famalicão na (provável) despedida de Silas

O Sporting perdeu esta terça-feira com o Famalicão, por 3-1, em jogo da 23ª jornada da I Liga, ficando a quatro pontos do terceiro lugar.





Depois de anunciado pelos meios de comunicação que Rúben Amorim, treinador do Sporting de Braga, iria substituir Silas no comando técnico, os "leões" não podiam ter visto pior começo da partida - aos oito minutos perdiam já por dois golos de diferença.Primeiro, Uros Racic, médio emprestado pelo Valência, aproveitou um ressalto para rematar sem hipóteses para Luís Maximiano, aos 5 minutos. Diogo Gonçalves, emprestado pelo Benfica, dilatou a vantagem três minutos depois. A resposta do Sporting chegaria ao cair da primeira parte, por parte de Sebastian Coates, após livre cobrado por Marcos Acuña.Na segunda parte, o Famalicão voltou a aumentar a vantagem, com Diogo Gonçalves a marcar novamente, desta vez aos 66 minutos.O Famalicão volta assim a conhecer o sabor da vitória, depois de seis jornadas consecutivas de empates e derrotas. Já o Sporting vê fugir o Sporting de Braga, que tem agora quatro pontos de vantagem na luta pelo terceiro lugar.