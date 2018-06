Leões voltam a abordar transferência de Rui Patrício

O Sporting voltou este domigo a abordar o negócio que envolvia a transferência de Rui Patrício para Wolverhampton, voltando a apontar o dedo ao papel da Gestifute. Num longo comunicado, onde abordam igualmente a situação de Jorge Jesus e a providência cautelar, os leões lançam uma "pergunta simples" à empresa de Jorge Mendes sobre a alegada exigência de mais de 7 milhões de euros.



"Sobre o assunto da transferência de Rui Patrício, escusam de existir mais comunicados da Gestifute ou actuações circenses dos cartilheiros. Fazemos esta pergunta simples para um simples sim ou não da Gestifute: A Gestifute exigiu ou não, para que a transferência de Rui Patrício se fizesse, mais de 7 milhões de euros para liquidar acertos de contas que eles acham devidos por cláusulas que existiam nos contratos de renovação de Rui Patrício e de Adrien Silva no tempo de Godinho Lopes? Basta de tantas mentiras e manipulações! Pediram esses 7 milhões ou não?", pode ler-se.



"Apelamos novamente aos jogadores que apresentaram as rescisões para refletirem bem no conteúdo das mesmas, nas implicações desportivas e financeiras, e nas denúncias caluniosas que estas encerram, e para que voltem atrás nos dias que a Lei lhes permite. E voltamos a apelar a todo o plantel para que tenha muita serenidade, para não se deixar manipular e para que tenham umas boas férias, limpem a cabeça de uma época que nos frustrou a todos e ficarem prontos para mostrarem, na próxima época, que com Atitude e Compromisso continuamos todos com o objectivo de levar o Sporting CP a ser Campeão", afirmam.



Ameaças devem ser comunicadas "de imediato"



A alínea 3 do comunicado de 9 pontos a - assinado pelo Conselho Diretivo do Sporting e pela Comissão Executiva da Sporting SAD - alerta os "atletas, equipas técnicas e elementos do staff" para que caso "sejam alvo de ameaças, a si ou às suas famílias, devem comunicar de imediato".



"Em face de notícias tornadas hoje públicas, reiteramos que condenamos quaisquer actos de violência e todas as formas de coação, pelo que todos os atletas das 55 modalidades do Sporting CP, bem como equipas técnicas e elementos do staff, que sejam alvo de ameaças, a si ou às suas famílias, devem comunicar de imediato os factos à Administração da SAD e à Direcção do Sporting CP, para que sejam tomadas todas as medidas necessárias à sua protecção".



Recorde-se que o Correio da Manhã avançou este domingo que Bruno Fernandes está pronto para apresentar a rescisão de contrato por justa causa com o Sporting. Segundo a publicação da Cofina, a carta já redigida para enviar à SAD leonina tem anexadas fotografias que mostram alegados membros da claque Juventude Leonina junto à casa do médio numa atitude intimidatória.