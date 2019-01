O Sporting "estranha que nas várias intervenções públicas o Benfica não tenha ainda encontrado oportunidade para justificar qualquer um dos inúmeros assuntos - muitos deles graves - expostos nos conhecidos emails". A, fonte oficial dos leões comentou assim as recentes notícias em torno da detenção de Rui Pinto , o hacker que se terá apoderado dos emails do Benfica e de outros clubes e os divulgou na internet. O clube verde e branco sublinhou ainda que "confia na justiça para a defesa da verdade desportiva."Recorde-se que a Polícia Judiciária anunciou ontem ter concretizado, no âmbito da Operação Cyberduna, a "detenção de um cidadão nacional, de 30 anos, sobre quem impendia um mandado de detenção europeu."