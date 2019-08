Sporting confirma venda de Bas Dost por 7 milhões de euros

O E. Frankfurt oficializou esta segunda-feira a contratação de Bas Dost. No site oficial, o emblema alemão confirma que o ex-Sporting assinou contrato por três temporadas. O Sporting confirmou igualmente a transferência num negócio de 7 milhões de euros."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência a título definitivo do jogador Bas Dost, pelo valor fixo de 7.000.000 € (sete milhões de euros), acrescido do valor variável, em função de objectivos, que pode chegar aos 500.000 € (quinhentos mil euros), ficando a Sporting CP – Futebol, SAD com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda.A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Bas Dost".