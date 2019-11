Sporting bate Rosenborg e ascende à liderança do grupo

O Sporting ascendeu hoje à liderança do Grupo D da Liga Europa em futebol, ao somar o terceiro triunfo consecutivo, no reduto do lanterna-vermelha Rosenborg, por 2-0, em encontro da quarta jornada.Depois de ter vencido em casa os nórdicos por 1-0, os 'leões' ganharam em Trondheim com tentos do central uruguaio Sebastián Coates, aos 16 minutos, e de Bruno Fernandes, que apontou o seu terceiro tento no agrupamento, aos 38.Na classificação, o Sporting passou a somar nove pontos, contra sete do LASK, que subiu ao segundo lugar, ao bater em casa por 4-1 o PSV Eindhoven, agora terceiro, também com sete. Os noruegueses continuam a zero e estão eliminados.