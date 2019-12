Expulso no último jogo, Acuña é carta fora do baralho de Silas para a receção ao Moreirense. O treinador do Sporting diz que não tem de falar nem perdoar o internacional argentino, preferindo dar destaque a Borja."Não há nada para perdoar. A única coisa que o Acuña tem que fazer, para bem dele e do clube, é gerir de uma maneira superior as suas emoções. Não tenho que falar com ele. O Acunã tem 29 anos e ele próprio percebe que só se prejudica a ele, a nós e à seleção. Não contamos com ele agora, mas contamos com o Borja e quando ele jogou também ganhámos. Depois o Acuña voltará. O importante é falar do Borja e do que poderá fazer, e acredito que fará um bom jogo. Sempre que jogou, ganhámos, à exceção do jogo com o Alverca", afirmou Silas na antevisão do jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.