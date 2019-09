Frederico Varandas revelou no sábado a

que havia sido abordado para assumir o cargo de treinador dos leões - 'Gabo muito a sua coragem e paciência mas não estou para aturar um clube de malucos como o Sporting', terá dito - e Silas não deixou de comentar essas palavras.

"Sou o mais maluco de todos [sorri]. Acho que ninguém no seu perfeito juízo daria uma resposta desssas. Estamos a falar de um clube cheio de títulos, se calhar o mais laureado de Portugal ao nível de títulos de todas as modalidades. Maluco foi quem respondeu assim, se respondeu, porque honestamente não acredito", afirmou o treinador do Sporting este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Aves (amanhã, 20H15).





E prosseguiu, quando questionado sobre o facto de poder ser uma 'segunda escolha' após Mourinho ou Leonardo Jardim: "Ao Mourinho tenho de agradecer duas vezes. Lançou-me na 1.ª Liga e, segundo diz [dirigindo-se ao jornalista que colocou a questão], abdicou para eu vir para aqui. Mais a sério: ver o meu nome ao lado de treinadores como Mourinho ou Leonardo Jardim é um orgulho. Podia ser a 10.ª escolha. Estamos a falar dos melhores treinadores do Mundo, só me posso sentir orgulhoso. Primeira ou segunda escolha... deve haver milhares de treinadores que gostavam de estar aqui. O que tenho de fazer é trabalhar. O que mais me interessa é os meus jogadores acreditarem no meu trabalho".

