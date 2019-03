Sérgio Conceição e o FC Porto chegaram a acordo para prolongar o vínculo existente por mais um ano, até 2021, segundo anunciou agora Jorge Nuno Pinto da Costa.



O técnico "azul e branco" havia renovado o contrato no final da temporada anterior e, menos de um ano depois, voltou a entender-se com os dragões para estender a ligação ao clube.



Aos 44 anos, Sérgio Conceição encontra-se a realizar a segunda época ao serviço do FC Porto.