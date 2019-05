Sérgio Conceição recusou-se a cumprimentar Frederico Varandas

Pouco depois do apito final da Taça de Portugal, a comitiva do FC Porto subiu à tribuna presidencial do Estádio Nacional para receber as medalhas de finalista vencido. Nesse momento, o treinador portista, Sérgio Conceição, cumprimentou Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Ferro Rodrigues, Tiago Brandão Rodrigues e, de seguida, deixou o presidente leonino, Frederico Varandas, de mão estendida. O momento foi já partilhado nas redes sociais.