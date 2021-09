Seleção: Qatar é o adversário 85 em 100 anos

Portugal nunca perdeu contra 42 seleções, só não ganhou a cinco e só não marcou a três – enfrentou o Brasil apenas no jogo 87 e um país da Oceania no 591. Fomos ver as curiosidades dos 642 jogos já disputados pela equipa das Quinas desde a estreia, em 1921, contra a Espanha.

Se usássemos cognomes para os seleccionadores, como se fazia com os reis, Luiz Felipe Scolari seria O Descobridor. Foi com o técnico brasileiro que Portugal enfrentou novos adversários mais vezes: 10, oito só nos primeiros três anos do seu reinado. E se Rússia (diferente de URSS) e Sérvia o foram em jogos dos Europeus, os outros aconteceram em particulares (Macedónia, Paraguai, Bolívia, Cazaquistão, Kuwait, Arábia Saudita, Cabo Verde e Geórgia).



Já António Oliveira, que registou oito estreias, podia ser O Oriental, pois foi com ele que Portugal jogou pela primeira vez naquela zona, fruto do Mundial 2002, em que defrontou a anfitriã Coreia do Sul e ainda a China (num jogo-treino em Macau).



Quanto a Fernando Santos, e apesar de já levar sete anos na selecção (num total de 89 jogos e o triunfo no Euro 2016, que lhe poderia valer o cognome de O Conquistador), só por três vezes defrontou equipas novas (Gibraltar, Nova Zelândia e Argélia). O Qatar, este sábado, 4 de setembro (17h45), será o quarto.