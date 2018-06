Sabe qual é o seu nome islandês?

Álexánðrur Ántnióson. E o seu?

Para além de serem uma das grandes revelações do Euro 2016, ao eliminarem a Inglaterra nos oitavos-de-final, os islandeses são, tal como diz o jornalista Diogo Pombo, uns autênticos "filhos do pai". Porquê? O segredo está no nome: na Islândia não há apelidos, há o primeiro nome do pai que fica no apelido pessoa - depois basta acrescentar um "son", caso seja do sexo masculino. No feminino, deve adicionar "dóttir" que quer dizer filha.Já imaginou como seria o seu nome na Islândia? Um tablóide norueguês, o Verdens Gang, faz o trabalho por si. Basta clicar aqui , colocar o seu primeiro nome e o primeiro nome do seu pai. O meu nome seria