O guarda-redes avançou para a decisão de rescindir o contrato unilateralmente, alegando justa causa.

Rui Patrício rescindiu o contrato com o Sporting, avança o Record. O guarda-redes esteve a um pequeno passo de assinar ontem pelo Wolverhampton, mas uma intervenção de última hora de Bruno de Carvalho acabou por inviabilizar um negócio que já estava totalmente fechado.



Com esta situação, o guarda-redes avançou para a decisão de rescindir o contrato unilateralmente, alegando justa causa.



Direcção do Sporting faz contra-ataque

O Conselho Directivo (CD) do Sporting, reunido na quinta-feira, revelou, em comunicado, que decidiu substituir a Mesa da Assembleia Geral (MAG) e respectivo presidente através da criação de uma comissão transitória da MAG.



Segundo aquele CD, a reunião de quinta-feira deveu-se "à renúncia em bloco da MAG e da renúncia da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, e por não terem sido iniciados pelos mesmos os procedimentos legais e estatutários a que estão vinculados e que permitiriam o normal funcionamento do clube e a consequente defesa dos superiores interesses" do clube.

O CD 'leonino' refere ainda que, ao invés, "o universo leonino tem sido, nestas últimas semanas, confrontado, pelos mesmos, com uma série de decisões ilegais, como, por exemplo, o anúncio de assembleias gerais de destituição e a constituição de comissões de fiscalização ilegítimas, que têm sido altamente nocivas para a actividade do clube, a actividade da SAD e para a imagem das mesmas".





Entretanto, a acção da Holdimo (segundo maior accionista da SAD do Sporting) para destituir a administração de Bruno de Carvalho já deu entrada nos tribunais.