Roupeiro da equipa de Ricardinho morre durante um jogo

O jogo da liga espanhola entre Segóvia e o Inter Movistar foi interrompido aos 15 minutos, devido ao falecimento do roupeiro da equipa de Madrid, Cecilio Rodríguez, que estava no banco.A formação em que alinha o capitão da Selecção Nacional Ricardinho estava a vencer por 3-2 quando Cecilio Rodríguez caiu inanimado. De acordo com o diário espanhol Marca, o fisioterapeuta do Inter, José Prieto, e o presidente José Manuel Saorín iniciaram de imediato manobras de reanimação, em pleno terreno de jogo.Os serviços de emergência chegaram pouco depois, mas já nada houve a fazer para evitar o óbito.