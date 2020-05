Ricardo Quaresma publicou uma mensagem nas redes sociais a agradecer a todos quanto o apoiaram numa semana marcada pela polémica com André Ventura."Muito obrigado a todas as pessoas que nos últimos dias não me deixaram caminhar sozinho, juntos somos uma bela equipa. Este vídeo é um agradecimento, um obrigado a todos os que estão a lutar na linha da frente contra o Covid-19. Médicos, enfermeiros, bombeiros, polícias, para todos sem esquecer ninguém no mundo inteiro. É uma mensagem para nós próprios, uma oração coletiva com a esperança que no fim sejamos melhores seres humanos uns para os outros, pelos nossos filhos e netos", pode ler-se na publicação.

Muito obrigado a todas as pessoas que nos últimos dias não me deixaram caminhar sozinho, juntos somos uma bela equipa.... Publicado por Ricardo Quaresma em Sábado, 9 de maio de 2020