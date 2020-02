O internacional português do Lille Renato Sanches acredita estar "no bom caminho" e a demonstrar a sua qualidade na liga francesa, depois dos períodos conturnados vividos no Bayern e no Swansea. Numa longa entrevista ao Record , o antigo jogador do Benfica - único clube que admite representar em Portugal - recordou ainda o momento em que a sua idade foi colocada em causa."Comecei a rir-me. Como é que eu, com 18 anos, iria ter 25? Porque sou negro? Não tem outra desculpa... Há pessoas de raça branca com 15 anos que têm mais barba do que o meu pai. Não percebi o porquê dessa conversa", confessou.Leia a entrevista na íntegra no Record