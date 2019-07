A seleção nacional conquistou o 16.º título mundial, menos um do que a recordista Espanha, reconquistando um título que lhe fugia desde 2003, em Oliveira de Azeméis.



Fora de Portugal, a 'equipa das quinas' não vencia um título desde 1993. A seleção portuguesa, que procurava vingar a derrota com a Argentina no mundial do Recife, no Brasil, em 1995 (5-1), registava apenas uma vitória em solo espanhol, quando ergueu o troféu em 1950, em Madrid, na final disputada com a anfitriã Espanha.



Com Lusa

Portugal venceu este domingo o Campeonato do Mundo de hóquei em patins ao vencer na final a Argentina nas grandes penalidades, após um resultado de 0-0 no tempo regular e no prolongamento.No desempate por grandes penalidades, Gonçalo Alves e Hélder Nunes marcaram para Portugal, enquanto pela Argentina apenas conseguiu marcar Nicolia.